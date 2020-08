Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1185) Unbekannter mit Messer raubt Handtasche - Tatverdächtiger konnte ermittelt werden

Erlangen

Wie am 12.08.2020 mit Meldung 1120 berichtet, raubte in Erlangen am Dienstagabend (11.08.2020) ein Unbekannter die Handtasche einer Frau unter Vorhalt eines Messers. Nun gelang es einen 17-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Gegen 21:30 Uhr ging eine Frau zu Fuß von der Schwabachanlage kommend die Döderleinstraße entlang. Zu Beginn der Döderleinstraße wurde sie unvermittelt von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen. Der Unbekannte raubte unter Vorhalt eines Messers die Handtasche der Frau und flüchtete zu Fuß in Richtung Papellierweg. Die Frau blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führte die weiteren Ermittlungen zur Aufklärung der Tat. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte ein 17-Jähriger als möglicher Tatverdächtiger identifiziert werden. Im Zuge der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Jugendlichen, unter anderem aufgrund des Abgleichs der am Tatort gesicherter DNA-Spuren und weiterer Zeugenaussagen.

Der Ermittlungsrichter des Erlanger Amtsgerichts erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen. Am Freitagmorgen (28.08.2020) gelang es schließlich Beamten der Erlanger Kriminalpolizei den 17-Jährigen festzunehmen. Er wird nun wegen des Verdachts des Raubes dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. / Michael Petzold

