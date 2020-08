Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1182) Räuberischer Ladendieb nach Flucht festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Mittwochvormittag (26.08.2020) gelang einem mutmaßlichen Ladendieb durch Anwendung von Gewalt gegen einen Angestellten die Flucht. Der 30-Jährige konnte nach einer Verfolgung zu Fuß festgenommen werden.

Gegen 10:45 Uhr beobachtete ein Angestellter eines Supermarkts in der Tafelfeldstraße einen Mann, welcher Lebensmittel in seine Tasche steckte und den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte. Als der Angestellte den Mann ansprach und diesen festhalten wollte, wehrte er sich mit Schlägen und Tritten, sodass ihm die Flucht gelang. Hierbei zerbrach er eine Plexiglasscheibe in dem Supermarkt. Der Angestellte blieb unverletzt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtende durch Polizeibeamte im Bereich des Richard-Wagner-Platzes festgestellt und nach einer Verfolgung zu Fuß am Sterntor festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung wurde festgestellt, dass gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Delikts besteht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 30-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls, der Körperverletzung und der Sachbeschädigung.

Der 30-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell