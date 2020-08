Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1180) Brand in Hackschnitzelanlage

Neustadt a.d. Aisch (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (27.08.2020) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand in einer Hackschnitzelanlage in Neustadt an der Aisch (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim). Der Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Gegen 00:45 Uhr meldeten Anwohner Feuer aus einer Hackschnitzelanlage in der Comeniusstraße. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Durch den starken Löschwassereinsatz gelang es das Feuer bereits gegen 01:15 Uhr zu löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Aufgrund einzelner Glutnester stellten die umliegenden Feuerwehren bis in die frühen Morgenstunden eine Brandwache.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache. Hierbei ergaben sich bislang keine Anhaltspunkte, welche auf eine Brandstiftung schließen lassen würden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verdichten sich die Hinweise auf einen technischen Defekt im Bereich der Hackschnitzelanlage.

Michael Petzold/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell