Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1177) Schwerer Verkehrsunfall in Fürth - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Mittwochmorgen (26.08.2020) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Fürther Stadtteil Am Ronhof. Ein 55-jähriger Fahrradfahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau mit ihrem weißen Pkw Ford die Kronacher Straße in Richtung Fußballstadion. Im Bereich der Kreuzung zur Carlo-Schmid-Straße hielt ein vor ihr fahrendes, bislang unbekanntes Fahrzeug an einer Fußgängerfurt an, um einen Fahrradfahrer das Kreuzen der Straße zu ermöglichen. Die Frau fuhr rechts an dem stehenden Fahrzeug vorbei, übersah aus noch nicht geklärter Ursache den kreuzenden Radfahrer und kollidierte mit diesem.

Der 55-jährige Radfahrer wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt weiter fort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Fürther Verkehrspolizei führt nun die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs. Unfallzeugen und der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs werden gebeten, sich mit der Fürther Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 9739970 in Verbindung zu setzen.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell