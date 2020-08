Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1176) Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Zivile Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen am frühen Mittwochmorgen (26.08.2020) zwei Männer im Stadtteil Steinbühl fest. Sie stehen im Verdacht, zwei Fahrräder entwendet zu haben.

Gegen 01:00 Uhr beobachteten die Zivilbeamten zwei Männer, die sich verdächtig an einem Fahrradständer in der Peter-Henlein-Straße aufhielten und sich für die dort abgestellten Räder interessierten. Kurz darauf konnten beide Männer jeweils auf einem Fahrrad fahrend angetroffen und kontrolliert werden. Bei einer Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass das Duo Aufbruchswerkzeug bei sich hatte. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den beiden Fahrrädern um dieselben handelte, die zuvor an dem Fahrradständer versperrt abgestellt waren.

Die beiden Männer (beide 37) konnten keine nachvollziehbaren Angaben über die Herkunft der beiden Fahrräder machen, woraufhin die Polizeibeamten die Räder sicherstellten. Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Fahrraddiebstahls verantworten. Der Wert der mutmaßlich entwendeten Fahrräder dürfte jeweils mehrere hundert Euro betragen.

Wolfgang Prehl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell