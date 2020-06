Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (855) Mutmaßlicher Taschendieb ermittelt

Nürnberg (ots)

Ende Februar 2020 kam es in einem Supermarkt in Eibach zum Diebstahl einer Geldbörse. Jetzt kam die Kripo einem Tatverdächtigen (29) auf die Spur.

Eine Seniorin (70) war am 21.02.2020 beim Einkaufen in dem Supermarkt in der Weißenburger Straße. Der zunächst Unbekannte entwendete dort die Geldbörse aus der Tasche der Geschädigten. Kurz darauf versuchte er mehrmals erfolglos Bargeld an einem Geldausgabeautomaten bei einer Bank in Eibach abzuheben.

Die weitergehenden Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei für Taschendiebstahl. Im Zusammenhang mit der Auswertung von vorliegenden Videomaterial gelang es den 29-Jährigen zu identifizieren. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Robert Sandmann / mc

