Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ausparkende Fahrerin muss rasantem VW Touran ausweichen: Zeugen nach Unfallflucht in Breitscheidstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Wegen eines offenbar rasant fahrenden VW Tourans musste eine 25 Jahre alte Frau aus Straubing ihren Angaben zufolge am Montagabend in der Breitscheidstraße in Kassel beim Ausparken plötzlich ausweichen. Dabei stieß sie gegen ein anderes, am Straßenrand geparktes Auto. Der Fahrer des silberne VW Tourans soll seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt haben. Ihn suchen nun die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei und bitten um Zeugenhinweise.

Der Unfall ereignete sich am Montag, gegen 19:40 Uhr. Die 25-Jährige war mit ihrem Passat in Höhe der Hausnummer 13 aus der Parklücke herausgefahren. Plötzlich soll von hinten, aus Richtung Elfbuchenstraße, der silberne VW Touran mit hoher Geschwindigkeit angefahren gekommen sein und sogar noch mehrfach gehupt haben. Da auch Autos entgegenkamen, habe sie reflexartig wieder nach rechts gezogen, damit der Touran nicht in den Gegenverkehr fährt, so die 25-Jährige. Dabei stieß sie allerdings gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Peugeot 107. Sowohl an ihrem Passat als auch an dem Peugeot waren Sachschäden von insgesamt rund 3.000 Euro entstanden.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den silberne VW Touran oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell