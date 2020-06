Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (852) Exhibitionist schnell ermittelt

Höchstadt a. d. Aisch (ots)

Am Donnerstagmittag (25.06.2020) zeigte sich ein Mann vor einem Geschäft in Wachenroth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) gegenüber einer Frau in schamverletzender Art und Weise. Dem Mann gelang zunächst die Flucht, er konnte jedoch schnell ermittelt werden.

Gegen 12:00 Uhr trat der 47-Jährige vor das Bekleidungsgeschäft und begann vor einer Frau zu onanieren. Als kurz darauf die Kollegin der Frau hinzukam, ergriff der Mann die Flucht. Eine Streife der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch nahm den Vorfall auf und begann mit den Ermittlungen vor Ort. Hierbei fiel ihnen ein Schlüsselbund auf, den der zunächst unbekannte Täter bei seiner Flucht verloren haben musste. Dieses Indiz führte schließlich zu dem 47-jährigen Tatverdächtigen, der sich beim darauffolgenden Besuch durch die Beamten geständig zeigte.

Gegen den Mann leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Vergehens der Exhibitionistischen Handlungen ein.

Marc Siegl / mc

