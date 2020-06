Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (850) Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagmittag (25.06.2020) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nürnberger Innenstadt an dem zwei Fahrradfahrer (20 und 81) beteiligt waren. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Senior (81) und der junge Mann (20) fuhren gegen 11:30 Uhr nebeneinander auf dem Radweg am Frauentorgraben in Richtung Plärrer. Auf Höhe der Fußgängerfurt zum Celtistunnel hielt ein weiterer Radfahrer an dem der 81-Jährige und der 20-Jährige rechts vorbei fahren wollten. Dabei kamen beide ins Straucheln und stürzten. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen zur ärztlichen Begutachtung in nahegelegene Krankenhäuser.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahm den Unfall auf und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden. / Robert Sandmann

