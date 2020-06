Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (849) Einbruch in Pizzeria geklärt - Täter flüchtig

Nürnberg (ots)

Bereits in der Nacht vom 17. auf 18.09.2019 brach ein zunächst Unbekannter im Nürnberger Stadtteil St. Johannis in eine Pizzeria ein. Der Mann wurde jetzt durch die Polizei identifiziert - ist aber unbekannten Aufenthalts.

Über den Hausgang eines angrenzenden Mehrfamilienhauses gelangte der zunächst unbekannte Einbrecher an eine Seitentüre der Pizzeria. An dieser schlug er die Scheibe ein - konnte aber trotzdem nicht ins Innere des Geschäfts gelangen. Über den Innenhof und eine weitere eingebrochene Türe kam der Täter doch noch an sein Ziel. Im Kassenbereich des Lieferdienstes entwendete er rund 1.000 Euro.

Aufgrund von Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats 24 des KFD 2 Nürnberg wurde schließlich ein Mann als Täter identifiziert. Seine Fingerspuren fanden sich auf einem Tatmittel.

Der Wohn- bzw. des Aufenthaltsort des mutmaßlichen Tatverdächtigen ist derzeit aber nicht bekannt.

Stefan Bauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell