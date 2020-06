Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (842) Mann ging auf Ex-Frau los

Nürnberg (ots)

Ein 32-jähriger Mann bedrohte am Mittwochnachmittag (24.06.2020) seine Ex-Lebensgefährtin mit einem Messer und löste damit einen größeren Polizeieinsatz in Nürnberg Mögeldorf aus. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 14:00 Uhr rief die Frau den Notruf, nachdem sich ihr 32-jähriger Ex-Mann offenbar unberechtigt Zugang zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es in der Wohnung zu einem Streit, in dessen Verlauf der Mann die Frau mit einem Messer bedroht hat. Als die Frau die Polizei verständigte, ließ er von ihr ab und fügte sich dann mit dem Messer selbst Verletzungen im Bauchbereich zu.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost und Ergänzungsdienste fuhren die Wohnung in der Thäterstraße an. Der erheblich alkoholisierte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde im Anschluss durch die Beamten medizinisch erstversorgt. Die Polizisten begleiteten ihn dann zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, übergaben ihn die Beamten anschließend in fachärztliche Behandlung.

Gegen den 32-Jährigen leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und versuchten gefährlichen Körperverletzung ein. Die Frau und ihr bei dem Vorfall ebenfalls anwesendes Kind blieben unverletzt.

Marc Siegl / mc

