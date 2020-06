Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (841) Dachplatten illegal im Wald entsorgt

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Montag (22.06.2020) bis Dienstagmorgen (23.06.2020) entsorgten Unbekannte im Nürnberger Süden Dachplatten im Wald. Da es sich mutmaßlich um asbesthaltiges Material handelt, ermittelt nun die Polizei wegen eines Umweltdelikts.

Ein Radfahrer stellte im Reichswald in der Nähe des Steinbruches bei der Schwanstetter Straße fest, dass dort Unbekannte illegal ca. 30 Dachplatten entsorgt hatten. Es dürfte sich um Asbestplatten handeln, deren legale Entsorgung mit Kosten verbunden ist.

Das Fachkommissariat für Umweltkriminalität des Kriminalfachdezernats 1 Nürnberg hat nun Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Personen, die in den letzten Tagen in der Nürnberger Südstadt oder den angrenzenden Orten verdächtige Fahrzeuge mit abmontierten Dachplatten bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei zu wenden.

In diesem Kontext warnt die Polizei auch noch einmal vor betrügerischen Dachsanierern. Im Rahmen von Haustürgeschäften bieten diese ungefragt ihre Dienste an. Den Hauseigentümern wird zuerst die Erforderlichkeit von Reparaturen eingeredet - beispielsweise aufgrund vermeintlicher Wasserflecken oder Feuchtigkeit im Dach. Tatsächlich demontieren die falschen Handwerker dann Dachplatten - führen die Instandsetzungsarbeiten anschließend aber nur schlampig oder gar fehlerhaft aus. Zuletzt wird der Preis für die Arbeiten meist noch erheblich nach oben korrigiert und dann ohne saubere Rechnungsstellung unter Druck in bar abkassiert. Statt einer ordnungsgemäßen Entsorgung landen die abgebauten, asbesthaltigen Dachplatten anschließend im Wald.

