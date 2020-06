Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (838) Taschendiebstahl in Supermarkt - Zeugenaufruf

Schwabach (ots)

Ein 83-jähriger Senior ist bereits am vergangenen Freitag (19.06.2020) zum Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Die Tat ereignete sich in einem Supermarkt in Wendelstein (Lkrs. Roth).

Der Rentner war im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr in dem Verbrauchermarkt in Rother Straße unterwegs. Erst beim Verlassen des Marktes stellte er fest, dass ein Unbekannter ihm seine Geldbörse samt Führerschein und Ausweis aus der Hosentasche entwendet hatte.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die in Bezug auf den Taschendiebstahl verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an die Polizei zu wenden.

Michael Konrad /gh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell