POL-MFR: (536) Mann stürzte in die Regnitz

Erlangen (ots)

Am Mittwochabend (22.04.2020) stürzte aus noch nicht geklärter Ursache ein Mann bei Erlangen in die Regnitz. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der 39-Jährige bislang nicht aufgefunden werden.

Der 39-Jährige befand sich gegen 22:00 Uhr am Ufer der Regnitz im Bereich der Wöhrmühle. Aus noch nicht bekannter Ursache stürzte er in den Fluss und trieb vom Ufer ab. Ein Passant beobachtete dies und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Bei den anschließenden umfangreichen Such- und Rettungsmaßnahmen waren ein Polizeihubschrauber, die Feuerwehr Erlangen, Rettungskräfte des BRK, der DLRG und der Wasserwacht mit mehreren Booten und Wasserrettern mit technischen Geräten wie Wärmebildkameras und Sonar im Einsatz.

Die Suchmaßnahmen mussten gegen 00:30 Uhr erfolglos eingestellt werden. Am Donnerstagmorgen suchte ein Polizeihubschrauber nochmals das Gebiet nach dem Vermissten ab. Bislang konnte der 39-Jährige nicht aufgefunden werden.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zur Klärung der Unglücksursache und koordiniert die weiteren Suchmaßnahmen. / Michael Petzold

