Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (533) Mann warf Flaschen aus dem fünften Stock auf die Straße

Fürth (ots)

Am Mittwochabend (22.04.2020) verlor ein Mann in der Fürther Südstadt offenbar die Kontrolle über sein Handeln und warf Gegenstände aus dem Fenster seiner Wohnung auf die Straße. Die Polizei musste ihn in fachärztliche Behandlung übergeben.

Gegen 22:15 Uhr war eine Frau mit ihrer 10-jährigen Tochter in der Fürther Südstadt unterwegs, als plötzlich neben ihnen eine Glasflasche auf der Straße einschlug. Diese und noch weitere warf ein Mann aus dem Fenster seiner Wohnung im fünften Obergeschoss. Die Frau rief die Polizei. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth fuhren an und sperrten den Gefahrenbereich weiträumig ab. Nachdem die Wohnung des 32-Jährigen ausfindig gemacht werden konnte, verschafften sich die Beamten Zutritt und nahmen ihn fest. Der Mann befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb ihn die Polizei in die Behandlung einer Fachklinik übergab.

Glücklicherweise wurde durch das Verhalten des Mannes niemand verletzt. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ein.

Marc Siegl / mc

