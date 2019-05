Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Täter ebeuteten Tablets

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 16.50 Uhr bis 17.10 Uhr, verwickelten zwei Unbekannte den Mitarbeiter eines An- und Verkaufsgeschäfts an der Schmidtstraße in ein Gespräch. Während des Gesprächs gelang es einem dritten Täter, unbemerkt hinter den Verkaufstresen zu gelangen und von dort einen roten Einkaufskorb mit circa 40 Tablets der Marke Samsung "Active" zu entwenden. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung.

Beschreibung der Personen:

1. Person:

Circa 190 cm groß, 25- 30 Jahre alt, schlanke Statur, südländisches Erscheinungsbild, breite Nase, schulterlange, wellige, dunkle Haare.

2. Person:

Circa 185 cm groß, dickliche Statur, südländisches Erscheinungsbild, dunkler Bart, schwarze Kappe mit silberfarbener Aufschrift.

3. Person:

Circa 175 cm groß, kurze dunkle Haare, trug eine graue Jacke und ein blaues Shirt mit Kordel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell