POL-MFR: (460) Gestohlenes Fahrrad in Fahrradgeschäft wiederentdeckt - Täter ermittelt

Nürnberg (ots)

Am 10.03.2020 entdeckte ein 27-jähriger Mann in einem Nürnberger Fahrradgeschäft sein Fahrrad, welches ihm bereits im Februar gestohlen worden war. Ermittlern der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ist es zwischenzeitlich gelungen, den mutmaßlichen Dieb zu identifizieren.

Zunächst unbekannte Täter entwendeten dem 27-Jährigen bereits Ende Februar aus dem Hinterhof seines Wohnanwesens am Nordring ein Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro. Nur durch Zufall entdeckte der Mann am 10.03.2020 das gestohlene Fahrrad in einem Nürnberger Fahrradgeschäft und verständigte die Polizei. Diese stellte das Fahrrad vorsorglich sicher. Die Beamten befragten die Mitarbeiter des Geschäfts, welche die zwei Personen, die ihnen das Fahrrad zum Kauf angeboten hatten, sehr genau beschreiben konnten.

Weitere Ermittlungen lenkten den Tatverdacht schließlich auf einen 25-jährigen Mann aus Nürnberg und seine 39-jährige mutmaßliche Komplizin. Da der Mann ohne festen Wohnsitz war, ist es erst jetzt zivilen Beamten der PI Nürnberg-Mitte gelungen, den Mann festzunehmen. Gegen ihn lag zudem ein Haftbefehl in anderer Angelegenheit vor, weshalb ihn die Polizisten einer Justizvollzugsanstalt überstellten.

Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Gegen ihn und die 39-jährige Frau wird zudem wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

Marc Siegl/n

