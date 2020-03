Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (287) Brand richtet hohen Schaden an

Feuchtwangen (ots)

Gestern (01.03.2020) brach an einem Einfamilienhaus in Herrieden-Hohenberg ein Feuer aus und richtete hohen Schaden an. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Am späten Nachmittag bemerkten die Mieter des Hauses "An den Gärten" im Durchgang zur Garage ein Feuer bei den Mülltonnen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand schon auf das Dach übergegriffen. Von den Freiwilligen Feuerwehren aus Herrieden, Hohenberg, Neunstetten und Rauenzell konnte das Feuer zwar schnell gelöscht werden, jedoch wird der Brandschaden auf über 100.000 Euro geschätzt.

Beamte des Fachkommissariats der Ansbacher Kripo haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rainer Seebauer/n

