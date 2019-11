Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1615) Zimmerbrand in Wohngruppe - 65-jährige Frau tot aufgefunden

Hersbruck (ots)

Am Sonntagnachmittag (17.11.2019) kam es in einem Zimmer einer betreuten Wohngruppe in der Hersbrucker Innenstadt zu einem Zimmerbrand. Eine 65-jährige Bewohnerin konnte nur noch tot geborgen werden.

Gegen 14:30 Uhr erhielt die Einsatzzentrale Mittelfranken die Mitteilung, dass es in einem Zimmer der Einrichtung in der Gartenstraße brennen soll. Mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehren Hersbruck und den umliegenden Gemeinden sowie Beamte der Polizeiinspektion Hersbruck fuhren daraufhin zum Einsatzort.

Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und räumte das Gebäude. 16 Personen wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren evakuiert. Insgesamt wurden 22 Personen durch den Rettungsdienst betreut. Notfallseelsorger kümmerten sich um die psychologische Betreuung der Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer in einem Zimmer im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden in der Wohnung eine leblose Person und brachten sie nach außen. Der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Person feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 65-jährige Bewohnerin der Einrichtung.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm vor Ort die Ermittlungen hinsichtlich der noch unbekannten Brandursache.

Weitere Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Für die 22 Bewohner werden seitens der Betreuungseinrichtung entsprechende Übernachtungsmöglichkeiten in der Einrichtung organisiert.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach.

Wolfgang Prehl

