POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staaatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: Leblose Person in Wohnung

Am 30.04.19 gegen 7:30 Uhr wurde der Polizei eine leblose Person in einer Wohnung in der Alexander-von-Humboldt-Straße in Crailsheim gemeldet. Erkenntnisse zur Todesursache liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei ist vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

