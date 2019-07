Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1018) Strohlagerhalle abgebrannt

Heilsbronn (ots)

Am Donnerstag (25.07.2019) brannte in den frühen Morgenstunden eine Strohlagerhalle in Heilsbronn. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden.

Gegen 04:30 Uhr wurden Polizei, Freiwillige Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Beim Eintreffen der Kräfte stand die Strohlagerhalle in der Alte Schwabacher Straße bereits in Flammen. Während sich die Beamten der Polizeiinspektion Heilsbronn um die Evakuierung der Bewohner eines nahe gelegenen Hauses kümmerten, waren die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein Übergreifen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Auf Weisung der Feuerwehr entfernte ein Bagger das Hallendach. Die starke Rauchentwicklung wirkte sich zeitweise auch auf die angrenzenden Bundesstraße 14 aus.

Die Kriminalpolizei Ansbach übernahm vor Ort die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Etwaige Zeugen, insbesondere ein 50 - 60 jähriger Mann, der sich in der Nähe des Brandortes aufgehalten haben soll, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden. / Robert Sandmann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell