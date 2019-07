Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (892) Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle

Schwabach (ots)

Am Samstagabend (29.06.2019) brach in einer Lagerhalle in Rohr (Lkrs. Roth) aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Gegen 18:00 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle von dem Brand verständigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Betriebsraum der Lagerhalle bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen des Feuers auf die restliche Lagerhalle und angrenzende Wohngebäude rechtzeitig verhindern.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach wird die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernehmen.

