Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (690) Fahrraddiebstahl scheint geklärt

Fürth (ots)

Gestern Nachmittag (20.05.19) geriet ein mutmaßlicher Fahrraddieb in eine Kontrolle einer Fürther Polizeistreife.

Der 37-Jährige wurde in der Schwabacher Straße einer Kontrolle unterzogen, als er ein neuwertiges Fahrrad über die Straße schob. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrrad im Februar diesen Jahres in Neustadt an der Aisch von einem Familienvater für seinen Sohn gekauft worden war. Das abgeschlossen abgestellte Rad war dann kurz darauf an einer Bahnunterführung in Neustadt von Unbekannten entwendet worden.

Der Tatverdächtige wird nun wegen Fahrraddiebstahls zur Anzeige gebracht und wurde nach Sachbehandlung wieder entlassen.

Rainer Seebauer / mc

