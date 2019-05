Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (687) Erneut Zigarettenautomat entwendet - Zeugenaufruf

Neustadt an der Aisch (ots)

Wie am Freitag (17.05.2019) mit Meldung 673 berichtet, entwendeten Unbekannte mehrere Zigarettenautomaten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt.

Am Sonntag (19.05.2019) fand ein Spaziergänger einen beschädigten und entleerten Zigarettenautomaten in einem Graben eines Feldweges zwischen Oberhöchstädt und Dachsbach (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) auf. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Automat möglicherweise am Samstagabend von einem Sandsteingebäude im Oberhöchstädter Ortskern entwendet wurde. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold/n

