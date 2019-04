Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (586) Mann mit Messern löst Polizeieinsatz am Plärrer aus

Nürnberg (ots)

Ein allem Anschein nach verwirrter Mann löste am Montagnachmittag (29.04.2019) einen Polizeieinsatz am Plärrer aus. Der 32-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in fachärztliche Behandlung übergeben.

Gegen 17:00 Uhr teilten Zeugen einen Mann mit, der mit zwei Messern bewaffnet in einem U-Bahn-Zug der Linie U2 von Röthenbach kommend in Richtung Hauptbahnhof unterwegs sei. Mehrere Streifen der Nürnberger Polizei fahndeten nach dem Verdächtigen.

Am U-Bahnhof Plärrer hatte der Mann die U-Bahn zwischenzeitlich verlassen. Mitarbeiter der Verkehrsaktiengesellschaft Nürnberg (VAG) konnten ihn lokalisieren und hielten ständigen Kontakt zur Einsatzzentrale der Polizei. Am U-Bahnabgang zur Gostenhofer Hauptstraße nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Verdächtigen widerstandslos in Gewahrsam. Die beiden Messer befanden sich mittlerweile in der Jackentasche des Mannes und wurden sichergestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt und es wurden keine Personen bedroht. Aufgrund seines Zustandes kam der 32-Jährige zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Fachklinik.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sucht Zeugen und mögliche Geschädigte. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Wolfgang Prehl/n

