Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (249) Schwelbrand in Grundschule

Neustadt an der Aisch (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.02.2019) ereignete sich aus noch nicht geklärter Ursache ein Schwelbrand in einer Grundschule in Gerhardshofen (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim). Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 07:15 Uhr bemerkte der Hausmeister einer Gerhardshofener Grundschule (Am Schulzentrum) Brandgeruch, welcher aus dem Keller drang und verständigte sofort die Feuerwehr. Diese alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand in einem Werkraum des Kellers löschen. Der entstandene Sachschaden kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden.

Zur Zeit des Brandes waren noch keine Schüler im Schulgebäude. Circa 150 Schüler, welche während der Löscharbeiten zur Schule kamen, wurden in einer Turnhalle untergebracht und entsprechend betreut. Der Unterricht fiel heute aus.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs aufgenommen. / Michael Petzold

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell