POL-MFR: (246) Einbruch in Rückersdorf - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter brachen am Montagabend (18.02.2019) in ein Wohnhaus in Rückersdorf (Lkrs. Nürnberger-Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Finkenlache. Im Anschluss durchwühlten sie das Anwesen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

