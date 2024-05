Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Transporter gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Lüdinghausen zwei Transporter gestohlen.

Einen gelben Mercedes-Sprinter entwendeten Diebe an der Nikolaus-Groß-Straße. Passiert ist das zwischen 22 Uhr am Sonntag (05.05.24) und 5 Uhr am Montag (06.05.24).

Von einem Parkplatz am Konrad-Adenauer-Ring haben Unbekannte einen weißen Mercedes-Sprinter gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Sonntag (05.05.24) und 5.30 Uhr am Montag (06.05.24). Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

