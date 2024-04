Coesfeld (ots) - Zu einer Kollision zwischen zwei Außenspiegeln kam es am Freitag (19.04.24) auf der K13. Gegen 22.10 Uhr befuhr eine 57-jährige Lüdinghausenerin den Erbdrostenweg in Richtung Lüdinghausen. In einer Kurve geriet ein weißer Bulli zu weit auf ihre Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der andere Beteiligte fuhr weiter. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen ...

