Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Radlader-Fahrer. Am Freitag (13.10.23) fuhr dieser mit seinem Fahrzeug auf einen weißen Hyundai i20 auf, der an der Kreuzung Weßlings Kamp an einer Rot zeigenden Ampel stand. Der unbekannte Fahrer bog im Anschluss rechts auf die Dülmener Straße ab. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell