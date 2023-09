Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Buchenstraße, versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 22.09.2023, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Seppenrade, Buchenstraße, einzubrechen. Der/die Täter zerschnitten ein vor einem Fenster angebrachtes Fliegengitter und versuchten das Fenster aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

