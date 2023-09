Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bauerschaft Elvert

Radlader in der Alten Fahrt versenkt

Coesfeld (ots)

Am 23.09.2023, um 00:40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Dieser Zeuge beobachtete zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen, die von einem nahegelegenen Firmengrundstück eine Baumaschine entwendeten. Bei der Baumaschine handelte es sich um einen Radlader mit einem Gewicht von ca. 10 Tonnen. Der Zeuge konnte weiterhin berichten, dass der Radlader in die Alte Fahrt gefahren wurde und im Wasser versank. Im weiteren Verlauf flüchteten mehrere Personen in Richtung Senden. Beim Eintreffen der Polizei war die Beleuchtung des auf der Seite liegenden Radladers noch eingeschaltet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass noch Menschen in oder unter dem Fahrzeug lagen, wurde zunächst die Kabine des Radladers durch die Feuerwehr und im Anschluss der Bereich unterhalb des Radladers durch Taucher der DLRG abgesucht. Zur Absuche der Wasseroberfläche und des Uferbereiches wurde eine Drohne eingesetzt. Auf Grund des hohen Gewichtes der Baumaschine musste ein Spezialkran angefordert werden, der gegen 07:45 Uhr das Fahrzeug aus dem Gewässer bergen konnte. Im Anschluss wurde nochmals im und auf dem Wasser sowie im Böschungsbereich nach Menschen gesucht, die durch den Vorfall zu Schaden gekommen sein könnten. Aus dem Fahrzeug sind keine Öle bzw. Kraftstoffe ausgelaufen.

