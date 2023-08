Coesfeld (ots) - Am Samstag (19.08.23) um 11.15 Uhr befuhr ein 17-Jähriger Kradfahrer aus Dülmen die Coesfelder Str. stadteinwärts. In Höhe der Einmündung Coesfelder Str. / Dalweg will ein aus dem Dalweg kommender 22-jähriger Dülmener mit seinem VW Golf nach links in die Coesfelder Str. einbiegen und übersieht dabei den von links kommendem Kradfahrer. Es kam im ...

mehr