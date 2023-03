Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Taschendiebstahl - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 70-jähriger Nottulner tätigte am Montag (13.03.23), gegen 10.05 Uhr, in einem Verbrauchermarkt auf der Appelhülsener Straße in Nottuln, als ein ihm unbekannter Mann ihn immer wieder bedrängte und auf ihn in einer ausländischen Sprache einredete.

An der Kasse stellte der Nottulner dann den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Diese gab eine Kundin kurz darauf an der Kasse ab. Es fehlte das Hartgeld.

Eine 81-jährige Nottulnerin meldete sich ebenfalls und gab an, von dem gleichen Mann bedrängt und abgelenkt worden zu sein. Sie stellte den Diebstahl unmittelbar fest und sprach den Tatverdächtigen direkt darauf an. Dieser zeigte auf den Boden, wo ihre Geldbörse lag und verschwand. Hier fehlte laut der 81-Jährigen nichts.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person - 55-60 Jahre alt - 180cm groß - kräftige Statur - rundes Gesicht - ungepflegt - Stoppelbart - bekleidet mit einer dunkeln Jacke und einer dunklen Hose.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell