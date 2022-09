POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Ohne Versicherungsschutz auf E-Scooter

Coesfeld (ots) - Am Gausepatt endete am Montag (05.09.22) für einen 42-jährigen Dülmener die Fahrt auf seinem Roller. Gegen 19 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest war positiv auf Amphetamine. Auf der Wache entnahm eine Ärztin dem Mann eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizei ...

