POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Versuchter Automatenaufbruch

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Sonntag (12.06.22) haben Unbekannte eine Scheibe an einem Haus in der Bauerschaft Emkum eingeworfen. Die Tatzeit liegt zwischen 2.20 Uhr und 8 Uhr. Ob es sich um einen Einbruch handelt, ist derzeit nicht klar. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

