POL-COE: Coesfeld, Millenkamp/ Lkw-Fahrer betrunken

Coesfeld (ots)

In Coesfeld endete am Donnerstag (18.11.21) die Lkw-Tour für den 57-jährigen Fahrer. Gegen 11.55 Uhr soll er mit seinem Fahrzeug das Tor einer am Millenkamp ansässigen Firma beschädigt haben. Daraufhin rief ein Zeuge die Polizei. Der bei der Kontrolle durchgeführte Alkoholtest war positiv, sodass der Fahrer eine Blutprobe abgeben musste. Da der 57-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

