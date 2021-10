Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Marktstraße/Serie von Sachbeschädigungen

Coesfeld (ots)

Vandalen trieben ihr Unwesen in der Nacht zum Sonntag in Olfen. Bislang sechs Anzeigen wegen beschädigten Außenspiegeln an Autos gingen bei der Polizei in Lüdinghausen ein. Alle Autos waren an der Martk- bzw. der Oststraße geparkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

