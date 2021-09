Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K27

B474; Probefahrt endet im Straßengraben

Coesfeld (ots)

Am Samstag (11.09.2021) gegen 12:15 Uhr ereignete sich in Dülmen, an der Einmündung K27 (Dernekamp) / B474 ein Alleinunfall, als ein 30-Jähriger aus Lüdinghausen bei einer Probefahrt im Graben landete.

Zuvor war er von der K27 auf die B474 in Richtung Seppenrade abgebogen und hatte die Motorisierung des BMW M5 (600 PS) unterschätzt, so dass dieser beim Gas geben mit dem Heck ausbrach, das Fahrzeug herumschleuderte und letztlich im Graben landete.

Der auf der Rückbank befindliche 32-Jährige Bruder des Fahrers verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mittels RTW nach Lüdinghausen ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzten 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell