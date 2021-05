Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schützenstraße, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorradfahrer, Kradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 30.05.2021, gegen 18:05 Uhr, befuhr ein 30 jähriger Pkw-Führer aus Münster die Schützenstraße in Havixbeck, in Fahrtrichtung Hohenholte. In Höhe der Einmündung Hangwerweg, beabsichtigte der Münsteraner nach links in diesen abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Mann einen entgegenkommenden 22 jährigen Motorradfahrer aus Billerbeck und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Kradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich schwer. Der 22 jährige Motorradfahrer wurde mit einem eingesetzten RTW einem Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

