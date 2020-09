Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Dacia in Erdmannhausen beschädigt; 70-Jährige nach Sturz in Baugrube bei Freiberg am Neckar schwer verletzt; 11-Jähriger nach Unfallflucht in Kornwestheim leicht verletzt; Exhibitionist in Asperg

Ludwigsburg (ots)

Erdmannhausen: Dacia beschädigt

Ein Dacia wurde bei einem Verkehrsunfall zwischen Samstag 20:30 Uhr und Sonntag 16:30 Uhr in der Tulpenstraße in Erdmannhausen in Höhe von etwa 2.000 Euro beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Zeugen können sich unter Tel.07144 900 0 beim Polizeirevier Marbach am Neckar melden.

Freiberg am Neckar: 70-jährige Fahrradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Eine 70-Jährige war am Sonntag gegen 14:05 Uhr mit ihrem Pedelec und einer Radgruppe auf den bei Freiberg am Neckar nahegelegenen Feldwegen im Bereich der Kreisstraße 1672 und dem Benninger Hof unterwegs. Auf der für Fahrradfahrer gesperrten Strecke befuhr die Gruppe einen zusätzlich durch aufgestellte Sicherheitswände abgetrennten und nicht für den öffentlichen Verkehr bestimmten Baustellenbereich. In der Baustelle stürzte die 70-Jährige dann beim Überqueren einer für Baustellenfahrzeuge eingerichteten Behelfsüberfahrung in einen zwei Meter tiefen Graben und wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Mutmaßlich hatten andere Verkehrsteilnehmer zuvor bereits Teile der Baustellenabsperrung entfernt, damit der gesperrte Feldweg als Abkürzung genutzt werden kann. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern noch an. Zeugen können sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869 0 melden.

Kornwestheim: Radfahrer verletzt 11-Jährigen und fährt davon

Ein bislang unbekannter Radfahrer soll am Sonntag gegen 15:15 Uhr in Kornwestheim im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße und der Solitudeallee einen 11-Jährigen auf einem dortigen Feldweg gestreift haben, so dass der Junge mit seinem Mountainbike stürzte. Der andere Radfahrer, von dem nur bekannt ist, dass es sich um einen Mann im geschätzten Alter von etwa 55 Jahren auf einem Rennrad gehandelt haben soll, entfernte sich von der Unfallstelle. Durch den herbeigerufenen Vater wurde das leicht verletzte Kind ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

Asperg: Exhibitionist im Gewann "Wasserfall" aufgetreten

Ein Exhibitionist ist am Sonntag gegen 14:15 Uhr im Bereich Hegelweg und Gewann "Wasserfall" in Asperg aufgetreten. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach entblößte sich der etwa 30 Jahre alte Unbekannte gegenüber einer 29-Jährigen. Der Unbekannte soll von südländischem Erscheinungsbild gewesen sein und ein neongelbes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose getragen haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 0800 1100225 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell