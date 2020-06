Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Holtwicker Straße

Zeugen vertreiben Diebe

Coesfeld (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es vermutlich zu verdanken, dass ein versuchter Diebstahl für zwei Täter erfolglos verlief. Die Zeugen befuhren gegen 21.30 Uhr die Holtwicker Straße, als ihnen am Straßenrand ein Geländewagen mit offener Kofferraumklappe auffiel. Daraufhin hielten sie ihr Auto an. In dem Geländewagen befand sich ein Mann. Ein weiterer Mann befand sich auf dem Gelände eines Autohändlers. Als die beiden Unbekannten auf die Zeugen aufmerksam wurden, bestiegen sie den weinroten Geländewagen und flüchteten in Richtung Asbeck. Bei der anschließenden Nachschau durch die eingesetzten Polizisten konnte festgestellt werden, dass ein Schloss zum Gelände des Autohändlers aufgebrochen wurde. Weitere Hinweise zu den Unbekannten oder dem Fahrzeug an die Polizei Coesfeld, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell