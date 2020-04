Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Münsterstraße

Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Vermutlich eine Zeugin störte zwei Unbekannte bei einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Am Donnerstag (02.04) gegen 22.45 Uhr schlugen die beiden Männer ein rückwärtiges Fenster des Hauses ein. Anschließend flüchteten sie von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

