Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Hanhoff - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 28.02.2020, zwischen 08.00 und 14.00 Uhr, wurde in Nottuln, Hnahoff, ein geparktes Auto, ein schwarzer Citroen, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Dieser entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell