Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen hat am frühen Samstagmorgen (25.1.20) versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 4.45 Uhr wollten Polizisten den Autofahrer auf Höhe der Straße "Hinterm Hagen" anhalten. Dieser missachtete zunächst die Anhaltesignale am Streifenwagen, hielt aber kurz darauf doch an. Ein Alkoholtest war positiv, zudem wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

