Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, An den Kämpen, Einbruch in zwei Wohnungen, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 28.12.2019, in der Zeit von 11.00 - 19.50 Uhr, hebelten bislang unbekannte Personen ein Fenster eines Mehrfamilienhaus in Lüdinghausen-Seppenrade, Straße "An den Kämpen", auf und verschafften sich Zugang zu einer Erdgeschosswohnung. Hier wurden alle Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld entwendet. Über den Hausflur begaben sich die Personen ins erste OG, wo sie in eine weitere Wohnung eindrangen und auch diese nach Wertgegenständen absuchten. Ob hier etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 in Verbindung zu setzen.

