Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Fasanenweg/ Unfallfahrt mit geklautem Mofa

Coesfeld (ots)

Eine nächtliche Spritztour mit einem geklauten Mofa hat für zwei 18-Jährige ein Nachspiel. Die beiden jungen Männer (aus Münster und Nottuln) waren in der Nacht zum Sonntag (25. August) gegen 1.30 Uhr nach reichlich Alkoholgenuss auf die Idee gekommen, mit dem Mofa eines Nachbarn durch Nottuln zu fahren. Dabei verursachten die beiden zwei Unfälle. Zunächst stießen sie gegen einen Gartenzaun an der Straßenecke Wachtelweg/Fasanenweg, dann stürzten sie an der Kampstraße/Winkelstraße. Das demolierte Mofa und die beiden jungen Männer machten Polizeibeamte später auf einem Schulhof am Niederstockumer Weg ausfindig. Die beiden 18-Jährigen hatten sich bei den Unfällen Wunden an Armen und Beinen zugezogen. Beide schilderten den Verlauf des Geschehens in der Nacht übereinstimmend. Eine Ärztin entnahm den jungen Männern im Krankenhaus je eine Blutprobe. Zum Fahrzeugdiebstahl kommen Anzeigen gegen den Münsteraner, der das Mofa gefahren war, wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, fahrlässige Körperverletzung, Unfallflucht sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu. Eine Mofaprüfbescheinigung hat der junge Münsteraner nicht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld