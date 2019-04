Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grottenkamp/ Einbruch durch Kellerfenster

Coesfeld (ots)

In ein freistehendes Einfamilienhaus in Senden sind Unbekannte wahrscheinlich in der Nacht zum Dienstag (23. April) eingebrochen. Tatzeit: zwischen Montagabend, 19.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr. Die Täter verschafften sich Zugang in das Haus indem sie ein Schachtgitter eines Kellerfensters aus der Halterung trennten und das Fenster gewaltsam öffneten. Die Einbrecher durchsuchten Kellerräume und Zimmer des ersten Obergeschosses. Sie verließen das Haus durch die Wohnungstür. Was entwendet wurde ist noch nicht abschließend geklärt. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei Lüdinghausen zu melde: 02591/7930

