Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Kaskampstraße/ Einbrecher scheitern an Brandschutztür

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Einbruchsversuchs an der Kaskampstraße in Südkirchen, sich zu melden. Dort waren Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag (18. April), 15 Uhr und Freitag, 11 Uhr durch eine Garage in die Tenne eines Hauses gelangt. Dort versuchten sie eine Brandschutztür zum Wohnhaus aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. Hinweise: 02591/7930

