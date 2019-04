Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L550/ Auf Ölspur ausgerutscht

Coesfeld (ots)

Ein 58-jähriger Motorradfahrer aus Steinfurt hat sich am Montagmorgen, 01.04.2019 um 10.11 Uhr bei einem Sturz in Havixbeck auf der L550 leicht verletzt. Er war vom Kreisverkehr an der Münsterstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als seine Yamaha auf einer Ölspur weggerutscht ist. Die Ölspur wurde durch eine Spezialfirma beseitigt. Bis 11.48 Uhr war die Landstraße in Richtung Bahnhof gesperrt. Den Verursacher der Ölspur konnte die Polizei bislang nicht ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

